Lavori a Croce a Uzzo, cambia la viabilità

Per eseguire lavori di manutenzione al manto stradale, da lunedì 3 agosto in via Poggiolo e Croce a Uzzo sono previste modifiche alla viabilità.

Durante l'esecuzione dei lavori, da lunedì 3 a venerdì 7 agosto, dalle ore 8 alle 18, in via Poggiolo e Croce a Uzzo, nel tratto in prossimità di via Bolognese, in località Croce a Uzzo-44°Parallelo, sarà vietato il transito a tutti i veicoli. Il percorso alternativo è indicato attraverso via Bolognese, via Modenese, via San Felice e Piteccio, via Di Fabbiana e viceversa.

Sul posto sarà presente la segnaletica di preavviso del cambiamento temporaneo della viabilità.

Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio stampa