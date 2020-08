Publiacqua informa i cittadini del Comune di Firenze che questa mattina si è verificata una rottura sulla rete dell’acquedotto di via Santa Maria a Marignolle. Il guasto provocherà mancanze d’acqua in via Foscolo, via Santa Maria a Marignolle, via delle Campora e limitrofe. I nostri tecnici sono già al lavoro per la riparazione e la situazione tornerà a normalizzarsi tra la tarda mattinata ed il primissimo pomeriggio.

Fonte: Publiacqua - Ufficio stampa