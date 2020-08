'Chiudete le valigie, andiamo a Berlino': a Seravezza il libro in salsa fucecchiese

Il libro è la cronaca dell'entusiasmante trasferta in Germania di quattro venticinquenni in occasione della finale del Campionato mondiale di calcio del 2006 vinta dall'Italia sulla Francia. La storia di un viaggio e di un'avventura indimenticabile, ma anche un'iniziativa con finalità benefiche: chi acquisterà il libro contribuirà infatti a sostenere il fondo per le famiglie degli operatori sanitari vittime di Covid-19.