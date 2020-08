Da Fucecchio e Santa Croce sulle orme del Giro d'Italia 1914

Tre cicloamatori hanno ripercorsolo stesso tracciato a disstanza di oltre 106 anni dalla tappa Lucca-Roma del Giro d'Italia del 1914

Piotr, uno di questi tre, è un donatore di sangue iscritto da diversi anni al gruppo Fratres Fucecchio.

Infatti Piotr Mos, polacco di nascita ma da oltre 30 anni a Fucecchio, meglio conosciuto come Pietro di professione imbianchino, ha ideato questa impresa insieme ai suoi due compagni entrambi di Santa Croce sull’Arno, Jonny Tommasini e Giovanni Daniele.

Pietro ha raccontato con dovizia di particolari l’avventura che ha preso il via da Porta Elisa a Lucca alle ore 19, passando da Fucecchio per salutare parenti ed amici, per arrivare a Roma dopo 23 ore e 44 minuti, pedalando continuamente per 18 ore e 35 minuti alle media di 25 chilometri all’ora.

Pietro ci ha raccontato anche delle difficoltà degli ultimi 100 Km, dovute anche al fatto che hanno dovuto fare 35 km in più rispetto al percorso originale, poiché dal 1914 le strade del percorso originale sono ovviamente cambiate.

Comunque la meta è stata raggiunta felicemente dopo 465,5 chilometri come dimostra la foto dei tre in piazza San Pietro ( Pietro è quello al centro).