Si tuffano dal traghetto a Livorno, in cinque al reparto Covid

Si sono tuffati dal traghetto a Livorno, sono stati salvati e hanno passato la notte nel reparto Covid-19 dell'ospedale labronico. Cinque richiedenti asilo sono stati individuati e recuperati nella tarda serata di ieri (venerdì 31 luglio) dalla polmare a Livorno.

Si erano gettati nelle acque del porto al Varco Galvani dal traghetto Maria Grazia Onorato, proveniente da Malta. Devono ancora essere identificati, erano privi di documenti ma pare si tratti di persone molto giovani. Stando a quanto fanno sapere gli investigatori non è stato possibile effettuare il respingimento perché la nave è ripartita dopo la mezzanotte.

Uno dei cinque è stato recuperato ancora in mare. Altri sono riusciti a raggiungere una banchina e sono stati trovati nascosti sotto un rimorchio dalla polizia di frontiera. Sulle cause del gesto sono in corso gli accertamenti da parte della Capitaneria di porto.