Cade dal balcone mentre annaffia i fiori, muore 90enne

Una donna di novanta anni è morta a Firenze dopo la caduta dal balcone. Stava innaffiando le piante sul terrazzo quando è caduta da un altezza di circa 12 metri. Il fatto è avvenuto verso le 6 di oggi, sabato 1 agosto, in zona Peretola, per la precisione in via dei Bernardi. L'anziana viveva con i familiari che a quell'ora dormivano. Sono stati svegliati dal forte rumore e che subito hanno dato l'allarme. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 e la polizia.