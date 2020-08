Paolo Bambagioni candidato per Orgoglio Toscana dopo l'esclusione dalle liste Pd

Il consigliere regionale Paolo Bambagioni correrà nelle liste del centrosinistra per Eugenio Giani, ma non in quelle del Partito Democratico. Il consigliere di Signa ha deciso di correre per la lista Orgoglio Toscana, dopo una discussione con Giani e il segretario regionale del Pd Simona Bonafè. Questi "hanno riconosciuto il significato politico dell'azione svolta in Consiglio regionale da Paolo Bambagioni per il buon governo della Toscana, con competenza e in difesa della giustizia", secondo quanto riportato in una nota.