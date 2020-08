Pd, M5S e Orgoglio Fucecchiese solidali con la consigliera Pagliaro

Giovedì sera, con nostro sgomento, i lavori del Consiglio comunale di Fucecchio sono stati sospesi a causa di comportamenti inaccettabili. La ricostruzione dei fatti è nota e non preme a noi ripeterla in questa sede, ma il fatto che la consigliera del PD Irene Pagliaro sia stata intimorita dalle urla del consigliere della Lega Leonardo Pilastri è semplicemente intollerabile. La consigliera si è dovuta rivolgere ai militi dell’Arma dei Carabinieri, che sono prontamente intervenuti e ne hanno raccolto il disagio – a loro, come sempre, va il nostro ringraziamento.

Esprimiamo la nostra più convinta solidarietà alla consigliera Pagliaro per quello che è solamente l’ultimo di una serie di episodi che da tempo stigmatizziamo e di cui è spesso protagonista lo stesso consigliere. Riteniamo che questi atteggiamenti siano gravi e non più tollerabili. Con pacatezza e senza intento polemico, li abbiamo più volte segnalati in Conferenza dei Capigruppo, ma senza successo.

Nel condannare quanto avvenuto ieri sera in Consiglio, vogliamo rivolgerci ai rappresentanti di tutti i partiti, chiedendo unanime condanna e ricordando che col nostro comportamento dobbiamo tutti essere esempio per i cittadini, rappresentarne la voce in Consiglio e così contribuire al bene della nostra città.

Un ultimo messaggio – il più importante – lo rivolgiamo infine proprio ai cittadini: nulla di quanto avvenuto durante questo sconcertante episodio è politica; questi atteggiamenti non sono parte di un normale, serrato confronto fra le parti. Se si accetta che questa sia la normalità, tutti noi avremo fallito. Viviamo in una Repubblica democratica e non possiamo accettare atteggiamenti intimidatori da parte di nessuno – specie se si tratta di fatti avvenuti in una sede istituzionale e democratica quale appunto il Consiglio.

Siamo disponibili ad un confronto politico sereno e ordinato, ma – per rispetto di tutta la nostra comunità – non tollereremo il ripetersi di episodi tanto incresciosi.

Per il Gruppo PD: il capogruppo Alberto Cafaro

Per il Gruppo #OrgoglioFucecchiese : la capogruppo Federica Banti

Per il Gruppo M5S: la capogruppo Fabrizia Morelli