Rinviata la Festa dell'Unità di Pieve a Nievole

Il segretario del circolo comunale di Pieve a Nievole del Pd Monica Birindelli annuncia che per quest’anno non avrà luogo la tradizionale e molto frequentata Festa dell’Unità.

“Con grande dispiacere dobbiamo anche noi rinunciare alla nostra Festa de l'Unità. Viste ed esaminate le condizioni necessarie, a causa anche dell’applicazione dei protocolli sanitari anticontagio, per poter fare feste e manifestazioni, non ci è sembrato possibile far partire la manifestazione.

Insieme alle valutazione tecniche, abbiamo fatto anche considerazioni economiche, ed abbiamo preso atto delle difficoltà in cui si trovano le varie attività di ristorazione e di bar della nostra zona e, in un momento complicato per tutti, con una ripartenza ovviamente faticosa per chiunque, non ci è sembrato opportuno creare ulteriore concorrenza a tutti loro.

Sicuramente ci faremo trovare pronti il prossimo anno per una grande festa, in condizioni migliori per tutti.

Tutte le migliaia di persone che hanno frequentato il nostro appuntamento, i suoi momenti culturali, di approfondimento e di intrattenimento ci mancheranno moltissimo. Un abbraccio a tutti e in particolare ai nostri volontari, arrivederci con la Festa dell’Unità a Pieve a Nievole 2021”.

Monica Birindelli, segretario del circolo Pd di Pieve a Nievole