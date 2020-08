Nella nottata tra venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto la polizia di Lucca ha arrestato una persona per rapina. Si tratta di un uomo, sorpreso in flagranza di reato. Questi ha rubato beni a due dipendenti di una osteria in centro e, nonostante la rocambolesca fuga, contrassegnata da aggressioni violente e minacce con coltello ai suoi inseguitori, è stato bloccato ed arrestato dagli operanti per poi essere portato in carcere, in attesa della convalida.