Sono tornati al camper e non hanno trovato più le bici. La disavventura ha visto protagonisti due turisti tedeschi, arrivati da pochi giorni a Firenze. I due avevano parcheggiato il loro camper vicino a viale d'Annunzio per andare a fare spesa ma, quando sono tornati, si sono resi conto del furto delle biciclette. Sul posto è intervenuta la polizia, indagini in corso.