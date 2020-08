Shalom, messaggio di Don Andrea: "Sosta proficua se il viaggio è dentro noi stessi"

Il tempo delle ferie è solitamente molto atteso. Uno stacco necessario per ricaricare le batterie e rinfrancare la mente, così carica e assillata di ansie, sopratutto quest'anno precipitato nel nostro tempo denso di paure e di tensioni con un domani confuso e incerto.

Come ogni anno con Shalom avevamo preparato e atteso il viaggio umanitario in Africa con i giovani così entusiasti di scoprire, conoscere, condividere per provare a cambiare il mondo, ma il covid ci ha fatto rimandare tutti i nostri programmi.

Così immagino che anche ognuno di voi abbia dovuto forse cambiare i propri programmi, accorciare le distanze, ridurre le spese, contenere i viaggi. L'imprevedibile ci è caduto addosso prepotente e malvagio.

La precarietà di questa vita è apparsa chiara, mostrando la nostra nudità, il nostro nulla. I cardini delle nostre sicurezze come la ricchezza e la scienza, si sono disciolti come neve al sole. L'incertezza ci ha sospesi in un limbo desolato.

Se i viaggi nello spazio si sono ridotti e le lunghe distanze impossibili da praticare, ognuno però può navigare, volare, camminare nelle profondità del suo essere. Si può viaggiare nell'anima e con l'anima, alla scoperta di mondi incantevoli e sconosciuti, di certezze impensabili, di sapori eterni.

La sosta di questo tempo di ferie sarà proficua come non mai, se il nostro viaggio sarà dentro noi stessi e la nostra scoperta sarà Dio, nel suo volto umano. Non un giustiziere implacabile, un ragioniere maniaco che annota le nostre colpe o peggio un sadico guardone che spia e detesta ogni nostro piacere quasi odiasse la felicità. Se cercate questo Dio, vi confesso che semplicemente non c'è! E’solo una pietosa proiezione del peggiore dittatore umano, un detestabile boia che ci condanna a morire.

Il Dio da accogliere è l'unico ed ha il Volto di Gesù. Silenzioso, Dolcissimo, Tenero, Comprensivo come la più sensibile delle madri. Sempre pronto a servirci, preoccupato per la nostra felicità. Vicinissimo nelle pene, ostinatamente innamorato tanto che ci perdona prima che lo abbiamo tradito. Presente sempre, talmente presente da aver cancellato il tempo: chi lo accoglie entra nell'eternità e nell'immenso.

È questo il viaggio meraviglioso da fare in questo tempo strano di ferie, capace di modellare la vita alla sua vita nell’affascinante dimensione dell' amore.

Don Andrea Cristiani, Movimento Shalom onlus