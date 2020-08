Sicurezza idraulica, conclusi gli interventi a Monte San Savino

Sopralluogo a Monte San Savino per l'assessore regionale alle infrastrutture Vincenzo Ceccarelli. Insieme al sindaco Margherita Scarpellini ed a tecnici del Comune e della Regione, l'assessore ha visionato i lavori svolti in località Ponte all'Esse per la messa in sicurezza idraulica dell'area.

L'intervento, realizzato grazie ad un finanziamento regionale di circa 1 milione di euro, ha interessato il tratto del fiume Esse nel Comune di Monte San Savino, dal ponte di Via Santa Maria delle Vertighe fino al ponte della ferrovia Arezzo-Sinalunga.

L'intervento, volto a risolvere in via definitiva i problemi idraulici dell’area ed in particolare a mettere in sicurezza la zona industriale e la frazione di Vertighe, ha visto lo spostamento degli argini del fiume, che sono stati riprofilati e rialzati, con allargamento del letto del corso d'acqua allo scopo di eliminare il rischio di esondazione.

"Fenomeni climatici eccezionali, purtroppo sempre più frequenti negli ultimi anni , ci hanno insegnato che è essenziale investire nella prevenzione - ha spiegato Ceccarelli - è importante dotare il territorio di opere di sicurezza idraulica, modificare le situazioni critiche in modo da depotenziare il rischio. L'intervento che si va concludendo a Monte San Savino va in questo senso, a tutela delle imprese che operano nell'area contigua al torrente Esse e dei residenti. Questa è una promessa mantenuta, dopo l'esondazione dell'Esse nel novembre del 2016 il presidente Rossi era venuto qui a fare un sopralluogo come questo e la Regione si era impegna ad intervenire per evitare analoghi episodi in futuro. Ed abbiamo tenuto fede all'impegno preso. Sono molto soddisfatto di poter chiudere questa legislatura vedendo arrivare in fondo opere così significative".

“Un grande traguardo per la sicurezza del nostro territorio - ha detto il sindaco Scarpellini - ringrazio la Regione, il presidente Rossi, l'assessore Ceccarelli e tutti coloro che, nelle sedi istituzionali preposte, hanno concesso attenzione a una situazione di estrema criticità, recependo le nostre istanze e portando a compimento un'azione così rilevante”.

Fonte: Regione Toscana - Ufficio stampa