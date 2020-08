Sport, agevolazioni dalla Provincia di Prato per le associazioni

Un pacchetto di agevolazioni a favore delle società sportive e del contenimento delle rette a carico delle famiglie. Si tratta di tutta una serie di misure che la Provincia ha messo in atto per alleggerire il carico delle spese durante e dopo il periodo del lockdown tra cui rientrano, ad esempio, i contributi a fondo perduto di 400 euro mensili, per il periodo che va da marzo a maggio, per tutti i titolari di contratti di affitto non abitativo di immobili di proprietà dell’amministrazione provinciale.

Per quanto riguarda l’ambito sportivo, la Provincia ha provveduto a riassegnare automaticamente le palestre scolastiche di proprietà dell’ente alle associazioni sportive pratesi che ne hanno usufruito nello scorso anno per il periodo antecedente il lockdown, provvedendo ad una riduzione del 40% delle tariffe dal mese di giugno al mese di dicembre del 2020 inclusi, mentre niente sarà dovuto per il periodo che va da marzo a maggio compreso, dal momento che gli impianti sono rimasti ovviamente chiusi.

“Questa misura - spiega il presidente - Francesco Puggelli – vuole essere una spinta alla ripartenza anche a sostegno di tutto quel mondo sportivo che in questi mesi ha subìto forti restrizioni e danni economici. Siamo consapevoli di quanto lo sport sia innanzitutto un luogo di socialità, condivisione e dunque di crescita della persona e proprio per questo cerchiamo in ogni modo di sostenere tutte quelle società sportive che hanno avuto grosse difficoltà a causa del lockdown. L’attenzione della Provincia verso il mondo sportivo è alta, a fine agosto inizieranno infatti i lavori al polo di San Paolo per realizzare due palestre di via Galcianese, per un totale, grazie anche alla collaborazione del Comune, di cinque milioni di euro e che davvero sarà la cittadella dello sport di Prato, andando a fornire ulteriori spazi a tutte le società sportive in orario extrascolastico.”

Fonte: Provincia di Prato - Ufficio stampa