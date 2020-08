Strade Bianche, trionfa Van Aert. Quarto Bettiol

Alle Strade Bianche di ciclismo, 184 km per la prima gara post-covid, ha trionfato Wout Van Aert con il Team Jumbo-Visma. Il belga ha trionfato nella 14esima edizione dopo due terzi posti nelle precedenti edizioni.

Si può essere contenti anche per i piloti di casa: il castellano Alberto Bettiol è giunto appena fuori dal podio, in quarta posizione. La sfortuna invece si è accanita su Vincenzo Nibali, altro favorito di casa: per lui due forature e una caduta. Il ritiro è avvenuto per un infortunio alla mano sinistra, in via precauzionale.