Tesserini venatori a Seravezza, convenzione Federcaccia-Polizia municipale

La Federcaccia di Querceta curerà a partire dal 10 agosto il ritiro dei vecchi tesserini venatori e il rilascio dei nuovi, validi per la stagione 2020-2021. I cacciatori residenti nel Comune di Seravezza potranno quindi rivolgersi alla sede dell'associazione posta in via asilo 53 e aperta nel mese di agosto dal lunedì al venerdì dalle 21 alle 23 e nel mese di settembre il martedì e il giovedì con lo stesso orario.

La Federcaccia opererà a titolo gratuito su delega del comando della Polizia municipale di Seravezza, titolare del servizio di rilascio dei tesserini. L'apposita convenzione stipulata prevede che l'associazione garantisca ai cacciatori anche un'ampia informazione sul corretto esercizio dell'attività venatoria. La convenzione è stata autorizzata dall'Amministrazione comunale, su richiesta della stessa Polizia municipale, al fine di sollevare il comando dallo svolgimento di adempimenti meramente burocratici e dedicare così maggior tempo ad attività più operative e necessarie sul territorio comunale.