Torneo Città di San Gimignano, trionfa Ornago

Dopo una finale infuocata durata tre ore e quaranta minuti Fabrizio Ornago si aggiudica la quarta edizione del Torneo Open maschile “Città di San Gimignano” (3.000 € di montepremi), organizzato dal Tennis Club San Gimignano. Nel match decisivo giocato la mattina, sotto il solleone, per venire incontro alle esigenze dei giocatori impegnati domani nelle finali di Serie A, il tennista milanese, numero 413 del mondo, si è imposto su Davide Galoppini con il punteggio di 46 64 76.

Il livornese ha iniziato molto bene la sfida, ma nel secondo parziale Ornago è salito in cattedra e nel terzo set la disputa è diventata una lotta senza esclusione di colpi: la testa di serie numero 1 ha avuto tre match point sul 5-4 al terzo, li ha sprecati, è andato sotto per 6-5 ma alla fine è riuscito a trionfare al tie-break finale.

Il bilancio conclusivo della quarta edizione del “Città di San Gimignano” è eccellente sotto ogni punto di vista. Non si è mai assistito ad un livello del genere sotto le Torri, con tre giocatori tra i primi 650 del mondo e alcuni sicuri campioni del futuro, come Luciano Taddeo Darderi, numero 9 al mondo tra gli Under 18. Sul piano organizzativo non è stato semplice considerando il rigido protocollo igienico-sanitario messo in atto dal circolo, ma alla fine il club di Santa Lucia ha superato l’esame a pieni voti.