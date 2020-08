Tre escursionisti soccorsi in Garfagnana e sulle Apuane

Altri interventi del soccorso alpino in provincia. l soccorso alpino è intervenuto per il recupero di un uomo di 53 anni di Cascina, caduto mentre era intento a una arrampicata in località Falesia delle Rocchette in Garfagnana, nel comune di Molazzana, procurandosi la frattura della caviglia: il compagno di cordata l'ha calato alla base della via di arrampicata, dove è stato recuperato e poi in ambulanza trasferito in ospedale.

Nella Valle degli Alberghi, nel gruppo del Monte Contrario, la stazione di Massa del Sast insieme all'elicottero Pegaso 1 ha invece recuperato due escursionisti fiorentini sfiniti e disidratati, uno dei quali ha anche accusato un malore. L'elisoccorso li ha trasportati all'eliporto del Cinquale dove ad attenderli c'era un' ambulanza che per accertamenti li ha trasportati all'ospedale di Massa.