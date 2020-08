'Tutti al Centro - Bambini', iniziative per i più piccoli a Santa Croce

In un anno speciale, dove tante nostre abitudini sono dovute cambiare, proveremo a riprenderci qualche spazio di socialità, con tutte le precauzioni necessarie, ma anche con gioia ed ottimismo.

“Tutti al Centro - Bambini” è una iniziativa speciale che si rivolge al pubblico delle bambine, dei bambini e delle loro famiglie. Nel centro storico di Santa Croce, in piazza Garibaldi e in Largo Galilei, saranno allestiti due spazi spettacolo.

“Santa Croce sull’Arno ha voluto identificare la ripartenza dopo il lockdown proprio con i bambini e la cultura” dichiara il Sindaco Giulia Deidda “Siamo ripartiti con le iniziative pubbliche a luglio con i concerti di “A cielo Aperto”, abbiamo proseguito con il “Cinema sotto le Stelle”, abbiamo riaperto le porte del teatro Verdi con lo spettacolo finale dei laboratori Achab, e adesso siamo a proporre una chiusura d’estate con un’iniziativa nuova tutta dedicata alle bambine e ai bambini, che, come spesso abbiamo avito occasione di ribadire, hanno dovuto rinunciare davvero a tanto dal 4 marzo in poi, e anche molte delle nostre iniziative sono saltate, a partire dalla tradizionale cena di luglio sul Lungarno Tripoli. Per questo abbiamo pensato che fosse doveroso recuperare e lo abbiamo fatto organizzando queste due serate, in cui il nostro centro storico diventerà uno splendido palcoscenico all’aria aperta, gratuito, animato dalla poesia di spettacoli di magia e circo davvero particolari, che sapranno divertire tutte e tutti”.

“Quest’anno era impensabile riproporre la formula di “Tutti al Centro”, così come l’abbiamo sperimentata in questi anni” afferma l’Assessore Elisa Bertelli “e allora ci siamo inventati un’edizione speciale, tutta rivolta al pubblico delle bambine e dei bambini, perché Santa Croce sull’Arno, da sempre, ha un’attenzione particolare verso i più piccoli; abbiamo tolto loro, inaspettatamente, tanti mesi di socializzazione e di serenità: adesso era il momento di pensare soprattutto a loro e non abbiamo avuto dubbi, dall’impegno sui centri estivi ai cantieri nelle scuole, alla progettazione di questa nuova iniziativa, che bambine e bambini, ragazze e ragazzi dovessero essere la nostra priorità amministrativa. In questa nuova offerta abbiamo visto la collaborazione di “Terzostudio – progetti per lo spettacolo srl”, un gradito ritorno per Santa Croce sull’Arno; Alberto e Alice Masoni hanno sempre saputo creare spettacoli di intrattenimento di grande qualità, grazie alla loro esperienza e professionalità, e sono sicura che sapranno fare centro anche con il pubblico santacrocese”.

Due saranno, quindi, le piazze protagoniste degli spettacoli. Largo Galilei ospiterà la sezione tematica I RE MAGHI con due spettacoli molti diversi tra loro ma entrambi capaci di conquistare il pubblico, quello dei bambini con il Mago dei Pappagalli e quello delle famiglie con le Grandi Illusioni di Tiziano Cellai. In piazza Garibaldi avremo il circo, o meglio COME IN UN CIRCO. Anche qui due spettacoli molto rappresentativi del ‘genere’. Prima Matteo Pallotto teatrante, clown. equilibrista e giocoliere e per finire, “Alto Livello”,

spettacolo di trasformismo su trampoli, un vero e proprio ‘cult’ del teatro di strada. La formula della doppia esibizione e di un piccolo sfalsamento orario, permetterà ogni sera di poter assistere ad entrambi gli spettacoli per cui sarà necessaria la prenotazione.

Informazioni dettagliate sugli spettacoli.

Sezione: I RE MAGHI

IL MAGO DEI PAPPAGALLI - con Gigi Speciale

Capitan Gigi Speciale, nelle vesti di pirata affronterà diverse prove per diventare Comandante di una ciurma! Tra torce infuocate, lavagne parlanti, corde, spade, forzieri e dobloni vi intratterrà in questa strepitosa avventura insieme ai suoi inseparabili pappagalli addestrati!

Un artista dai mille volti, che ha conquistato migliaia di bambini con i magici numeri pirateschi che si fondono con le esibizioni dei suoi incantevoli pappagalli creando uno spettacolo originale, evocativo e coinvolgente. Punto di riferimento nella magia per bambini in cui stile, eleganza e talento lo rendono uno dei maghi più apprezzati nel panorama italiano ed internazionale dei family show.

FANTASY ILLUSION SHOW – con Tiziano Cellai

Con la sua attrezzatura scrupolosamente ricercata e il suo personaggio in stile fantasy, vi trascinerà in un mondo dove l'illusione diventa realtà... Incanti e meraviglie di ogni sorta vi attendono. Preparatevi ad entrare nel suo mondo! Tiziano Cellai è uno dei più talentuosi illusionisti d'Italia. La passione per questa meravigliosa arte incomincia fin da piccolo, ma la svolta arriva quando conosce il suo mentore, il Mago Ruitz, che gli insegnò tutto quello che sarebbe servito per creare uno show incredibile, misterioso e unico; ed è anche grazie a lui che nel 2013 vinse il prestigioso ed Trofeo Alberto Sitta giovani talenti.

Sezione: COME IN UN CIRCO

ALLOk! - con Matteo Pallotto

Tritate finemente 5 clave e conditele con dei piccoli cuscini bianchi e rossi; a parte, con 3 torce,

fate cuocere a fuoco lento due scale abbastanza alte ed attendere qualche minuto. Per completare

questo piatto unico manca solo l'ingrediente segreto: un finale pericoloso e rischioso quanto

ballare la macarena in autostrada durante l’ora di punta. Giocoliere ed equilibrista spericolato, teatrante e clown quanto basta, Matteo Pallotto rappresenta l’essenza dell’arte di strada di derivazione circense.

ALTO LIVELLO – Circo Improvviso

“Alto livello” è uno spettacolo ‘cult’ del teatro di strada italiano e sta per raggiungere le 2.000 rappresentazioni in ogni parte del mondo.

Uno spettacolo di trasformismo eseguito sui trampoli e dove i personaggi magici e fantastici sono una sorta di bestiario: la giraffa, la medusa, la mosca, il cavallo/cavaliere, la metamorfosi ‘a vista’ del bruco che diventa farfalla, per finire con il fenomeno-nano-funambolo, tutti realizzati con semplici trucchi basati sul prolungamento (o meglio, la deformazione) degli arti.

