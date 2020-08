Us Limite e Capraia, in arrivo ex Empoli come responsabile tecnico

Us Limite e Capraia, iscrizioni per la stagione 2020/2021 con due settimane di prova gratuite per i bambini dal 2011 al 2015. Novità nell'organigramma: Fono Ze Guy Octave è il nuovo Responsabile Tecnico della Scuola Calcio

L'Us Limite e Capraia, in queste settimane, si sta concentrando sulle iscrizioni del settore giovanile per l'imminente stagione 2020/2021.

La volontà, da parte della società, è quella di continuare a crescere puntando a uno sport improntato a principi e valori sani, con una maturazione sia da un punto di vista calcistico che umano, grazie agli istruttori qualificati messi a disposizione dei bambini e dei ragazzi.

A tal proposito, è notizia di questi giorni la nomina di Fono Ze Guy Octave, preparatore atletico di alto livello ex Empoli e nel giro della Nazionale camerunense, a Responsabile Tecnico della Scuola Calcio.

Guy, 36enne camerunense infermiere di professione, dopo la prima laurea si è iscritto di nuovo all'università, a Scienze e tecniche dello sport, ed ha ottenuto una seconda laurea con il punteggio di 110/110 e lode, seguita da un Master per preparatore atletico professionista a Coverciano, dove ha potuto conoscere professori d'eccezione come Antonio Conte, Claudio Ranieri, Bielsa e preparatori di club europei di alto livello. Dal 2013 al 2018, Guy ha lavorato come preparatore atletico dell'Empoli calcio giovanile e si occupava di attività di base dai più piccoli all'Under 16. Come ha dichiarato alcuni mesi fa, intende "dare ai ragazzi ciò che manca, curando la parte atletica e fisica senza tralasciare il divertimento e la gioia di giocare, perché soltanto quando siamo contenti si riesce a stare davvero attenti e a allenarsi bene".

"La società è molto contenta che un professionista come Guy abbia deciso di proseguire la sua esperienza a Limite e mettere a disposizione la sua professionalità per i nostri ragazzi. Questo ci permetterà di continuare a crescere e portare avanti il nostro progetto partito 4 anni fa. Guy, oltre a essere un professionista, è un ragazzo che permette di far praticare lo sport divertendosi. Attendiamo con fiducia i bambini dal 2011 al 2015", commenta il vice presidente Alessio Michelucci.

Il club giallorosso, intanto, ai bambini nati negli anni 2011/2012/2013/2014 e 2015 che si iscrivono, offre 2 settimane di prova gratuite, per far conoscere da vicino gli istruttori, i metodi di lavoro e l'ambiente.

Per iscriversi, è possibile recarsi presso la segreteria della società, in via J. Gagarin n. 3, a Limite sull'Arno, nei seguenti orari:

- dal lunedì al venerdì dalle ore 15,00 alle 20,00

- il sabato su appuntamento.

Per info, telefonare allo 0571578056. E' richiesto un certificato medico valido.

Fonte: Us Limite e Capraia