Variazione di bilancio a Ponte Buggianese, gli investimenti in programma

Approvazione variazione di assestamento generale al Bilancio di Previsione 2020/2022

Con i soli voti della maggioranza comunale si è provveduto nel consiglio comunale del 30 u.s. all’approvazione della variazione di assestamento al Bilancio Preventivo 2020.

Sono stati destinati importanti fondi € 12.000,00 per effettuare una revisione e riprogettazione radicale dell’infrastruttura informatica dell’Ente, che abdrà ad apportare modifiche sostanziali alla rete interna andando ad aderire in maniera puntuale alle direttive vigenti. Un altro investimento di rilievo è quello di € 15.000,00 legato alla revisione del centralino attualmente operante ed alla razionalizzazione e miglioramento della connettività; scelte che permetteranno all’Ente di poter vantare risparmi quantificabili a partire dal prossimo anno.

Grande attenzione è stata riposta, ancora una volta, ai lavori pubblici: grazie ad un incremento di oneri di urbanizzazione per € 70.000,00, sono stati destinati € 25.000,00 alla manutenzione straordinaria del cimitero comunale, di cui oggi è in corso una sistemazione generale dell’area a verde adiacente, € 15.000,00 ad un progetto di rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale della rete viaria comunale. Infine è stato applicato parte dell’avanzo di Amministrazione per oltre € 205.000,00 per i lavori alle scuole Rodari di Ponte Buggianese.