Tragedia in Versilia: abuso di alcol e droga, morto 25enne. Grave il padre

Tragedia in Versilia, un 25enne è morto e il padre è in gravi condizioni. La causa sarebbe da ricercare nell'abuso di sostanze stupefacenti e di alcol. Il giovane, di origini torinesi, si è sentito male in strada a Lido di Camaiore ed è deceduto nella notte all'Opa di Massa. Sul caso indagano i carabinieri.

Pare che il giovane sia arrivato a Camaiore da Torino per trovare il padre 54enne, che svolge lavori saltuari in Versilia. I due sono stati soccorsi alle 23.30 in via Don Minzoni, si sarebbero sentiti male dopo aver assunto stupefacenti. Con loro sarebbe stato presente un terzo familiare.

Sul posto l'automedica e la Misericordia di Lido di Camaiore ma il 25enne era già in arresto cardiaco. Hanno provato a rianimarlo e lo hanno portato a Massa dove è venuto a mancare. Il padre è all'ospedale Versilia in codice rosso. Sembra che il 54enne fosse conosciuto ai militari in quanto a uso di stupefacenti.