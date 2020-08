Bando a Pisa, 115mila euro di contributi alle associazioni sportive

È stato pubblicato il bando per la concessione di contributi ordinari alle attività sportive del 2020. Le associazioni hanno tempo fino al 15 settembre per presentare la domanda di partecipazione.

«Dopo aver incontrato tutte le associazioni presenti sul territorio e dopo aver pubblicato già numerosi bandi per l’affidamento delle strutture comunali – ha spiegato il sindaco Michele Conti - abbiamo deciso di stanziare 115mila euro, 25mila in più rispetto allo scorso anno, a dimostrazione del nostro sostegno concreto alle associazioni che gestiscono le attività sportive sul territorio, consapevoli delle perdite economiche che ci sono state a seguito della pandemia da COVID 19. Per questo motivo abbiamo introdotto la possibilità di ammettere a contributo anche i costi sostenuti dalle società nel primo semestre 2020 relativi alle utenze, ai canoni di affitto, alle spese per la sanificazione dei locali sportivi e all’acquisto di materiale per la prevenzione del virus».

Possono fare domanda per i contributi le società e associazioni sportive (sia dilettantistiche che SSD) affiliate a Federazioni Sportive Nazionali, Enti di Promozione Sportiva, Discipline Sportive Associate regolarmente iscritte al registro del Coni, e che abbiano la sede o svolgano la loro attività sul territorio comunale e operino nell’ambito sportivo. La concessione di contributi è ammessa per le società e le associazioni sportive che svolgono attività ed iniziative volte all’educazione e all’avviamento sportivo ed a favore di soggetti svantaggiati e che organizzino manifestazioni sportive che hanno una particolare rilevanza sotto il profilo sociale.

Le domande, che dovranno riportare all’esterno l’indicazione del mittente e la dicitura “Bando per la concessione di contributi a sostegno delle attività Sportive anno 2020”, devono essere consegnate a mano o per posta all’Ufficio Protocollo (Lungarno Galilei, 42) ed essere indirizzate alla Direzione D11 – Ufficio Sport. Il bando scade alle 12.30 del giorno 15 settembre.

La modulistica da allegare alla domanda ed il bando sono reperibili sul sito del Comune di Pisa (www.comune.pisa.it) nella sezione “Bandi di gara” sezione “Altri bandi”. Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare l’Ufficio Sport al numero 366/9346182.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio stampa