La Fucini non va in ferie: gli eventi d'agosto alla biblioteca di Empoli

Come è noto la casa della cultura cittadina di Empoli, la biblioteca comunale ‘Renato Fucini’, non chiuderà per ‘ferie’ ma resterà aperta per tutto il mese di agosto, mantenendo i servizi agli utenti come il prestito, la restituzione, la consultazione e organizzando un ricco programma di iniziative per tutte le età, dai bambini agli adulti, che si svolgeranno all’aria aperta in maniera ‘itinerante’ ma anche in biblioteca. Dalle letture animate nei parchi e nei giardini della città, in centro e nelle frazioni anche in ‘notturna’, ai laboratori creativi in biblioteca.

Nella prima e nell’ultima settimana di agosto saranno protagonisti i parchi pubblici cittadini con i nuovi appuntamenti de L’Ora del Racconto, mentre in biblioteca continueranno gli incontri del Circolo della Maglia e i laboratori per bambini dai 4 agli 8 anni, per i quali abbiamo ideato nuovi giochi di lettura creativi ed originali e non mancherà il teatro in scatola del Kamishibai.

L’Associazione Amici della Biblioteca “Renato Fucini” di Empoli proporrà interessanti conversazioni a partire dai classici e dalle più recenti pubblicazioni, accompagnate da fresche golosità per trascorrere insieme qualche ora di vero piacere ispirato alla lettura; infine l'ASD Scacchi vi aspetta a fine mese per svelarvi i segreti di questo nobile gioco.

IL CALENDARIO COMPLETO DEGLI APPUNTAMENTI PER AGOSTO

PER BAMBINI

L'ORA DEL RACCONTO AL PARCO: punto prestito e letture animate per bambini con i bibliotecari della Fucini.

Martedì 04 Agosto, dalle 17.30 alle 19.30 nei Giardini Pubblici di Pontorme (Via Giro delle Mura Nord)

Giovedì 06 Agosto, dalle 21 alle 23 presso l'Area Giochi di Piazza Cavalieri ( Avane ). IN NOTTURNA

Martedì 25 Agosto, dalle 18 alle 19.30 sui balconi della Torre del Racconto. Biblioteca comunale "Renato Fucini" Via dei Neri, 15 ( su prenotazione )

Giovedì 27 Agosto, dalle 17.30 alle 19.30 presso il Parco Pubblico di Ponzano (via Galletti, 21)

LETTURE E LABORATORI CREATIVI IN BIBLIOTECA

Venerdì 07 Agosto, ore 10

SOGNI E DESIDERI: Prepariamoci alla Notte di San Lorenzo con tante letture animate sulla magia della notte, la bellezza delle stelle e l'importanza di provare desideri... indipendentemente dalla loro realizzazione. La lettura si concluderà con un laboratorio creativo.

Per bambini dai 4 agli 8 anni. Su prenotazione (max. 10 partecipanti)

Mercoledì 12 Agosto, ore 10

PICCOLI PRINCIPI E PRINCIPESSE... CRESCONO: Parola d'ordine: coraggio e determinazione! Dalla storia del Piccolo Principe a quella di tanti altri protagonisti di grandi classici accomunati da un'unica caratteristica: la ribellione. La lettura si concluderà con un laboratorio creativo.

Per bambini dai 4 agli 8 anni. Su prenotazione (max. 10 partecipanti)

Mercoledì 19 Agosto, ore 10

QUEL MAZZOLIN DI FIORI... Un appuntamento su una delle mete più apprezzate delle vacanze estive 2020: la montagna! Con le sue alte vette, gli animali affascinanti, i fiori coloratissimi e insoliti... e le creature magiche che abitano i boschi. Lettura animata e laboratorio creativo.

Vi invitiamo a portare fiori e piante raccolti dai vostri giardini per creare il vostro Gnomo personalizzato.

Per bambini dai 4 agli 8 anni. Su prenotazione (max. 10 partecipanti)

Mercoledì 26 Agosto, ore 10

IL KAMISHIBAI: IL RACCONTO IN VALIGIA. Avete mai assistito ad una lettura del Kamishibai? Il teatrino di legno che, proprio come una scatola magica, svela pagina dopo pagina le bellissime illustrazioni delle storie raccontate dal suo narratore.

L'appuntamento con questo insolito modo di leggere è in Biblioteca, a partire dalle 10.

Concluderà la lettura un divertente laboratorio creativo, con cui potrete realizzare le illustrazioni della storia della vostra estate.

Per bambini dai 4 agli 8 anni. Su prenotazione (max. 10 partecipanti)

PER ADULTI

Tutti i mercoledì di agosto, 5 -12-19-26 agosto, a partire dalle 17

SFERRUZZA, SFERRUZZA: il Circolo della maglia della Fucini continua a riunirsi nel Chiostro degli Agostiniani. Per chi ad agosto resta a casa e ha voglia di cimentarsi con aghi, ferri e fili colorati, le "sferruzzanti" mettono a disposizione la loro esperienza per insegnare i primi passi dell'arte della maglia, dell'uncinetto e del ricamo. Saranno presenti esperte che vi accompagneranno nei primi passi di maglia, uncinetto, ricamo e molto altro.

Mercoledì 05 Agosto, a partire dalle 17

SCAMBIO SUL MURETTO: L'Associazione degli Amici della Biblioteca “Renato Fucini” propone un modo divertente e originale di scambiarsi i consigli di lettura. Con lo Scambio sul Muretto, i lettori che vorranno partecipare all'iniziativa potranno allestire il proprio personale “scaffale” sui muretti del Chiostro degli Agostiniani, da cui gli altri lettori potranno prendere spunto (e libri) per le letture estive. Un bookcrossing interno alla biblioteca e gestito in totale sicurezza: i libri proposti dai membri dell'associazione saranno infatti tenuti in quarantena prima di essere esposti.

Iniziativa organizzata in collaborazione con l'Associazione "Amici della biblioteca Renato Fucini di Empoli".

Martedì 11 Agosto, ore 9.30

A COLAZIONE CON L'AUTORE: Letture ad alta voce dei vostri libri preferiti, nella suggestiva cornice del Chiostro degli Agostiniani, accompagnati dalla voglia di leggere, condividere e gustare un buon caffè e una dolce sorpresa.

Partecipazione gratuita. Non è necessaria la prenotazione.

Iniziativa organizzata in collaborazione con l'Associazione "Amici della biblioteca Renato Fucini di Empoli".

Giovedì 13 Agosto, ore 17

LIBRI A MERENDA: Un'occasione per scambiarsi consigli di lettura e augurarsi buon Ferragosto gustandosi un gelato o ciò che preferite per brindare all'estate.

Partecipazione gratuita. Non è necessaria la prenotazione.

Iniziativa organizzata in collaborazione con l'Associazione "Amici della biblioteca Renato Fucini di Empoli".

Mercoledì 19 Agosto, ore 9.30

COLAZIONE COI CLASSICI: Tornano le colazioni con gli autori. Questa volta vi invitiamo a partecipare con estratti dai vostri classici preferiti. Brani, titoli, recensioni, copertine o brevi estratti: condividete con gli altri partecipanti i libri che hanno segnato la vostra vita e gustate insieme una buona colazione per iniziare al meglio la giornata.

Iniziativa organizzata in collaborazione con l'Associazione "Amici della biblioteca Renato Fucini di Empoli".

Giovedì 20 Agosto, ore 17

FANTASCIENZA, DAL LIBRO AL FILM: Siete appassionati di fantascienza e volete condividere con altri lettori questa vostra passione?. La biblioteca organizza la prima di un ciclo di proiezioni gratuite di film di fantascienza, ai quali saranno abbinati consigli di lettura a tema. Se avete letto il libro e volete vedere il film, o viceversa, questo è l'appuntamento giusto per voi. Per i puristi del genere.

Iniziativa organizzata in collaborazione con l'Associazione "Amici della biblioteca Renato Fucini di Empoli".

Ingresso gratuito. E' gradita la prenotazione.

Martedì 25 Agosto, dalle ore 17

SCACCO ALLA... BIBLIOTECA: L'ASD Empoli Scacchi torna in biblioteca per presentare il Nobile Gioco degli Scacchi. Gli esperti saranno a disposizione per accompagnare i più curiosi a compiere i primi passi sulla scacchiera e a confrontarsi con i giocatori già appassionati su strategie, consigli, occasioni di gioco.

Per adulti e ragazzi a partire dai 16 anni.

Giovedì 27 Agosto, dalle 17.30

OMAGGIO A PAVESE: Nell'anno del settantesimo anniversario dalla scomparsa, gli Amici della Fucini e i membri del gruppo di lettura vogliono rendergli omaggio organizzando una "maratonina" di lettura. Ognuno potrà partecipare leggendo alcune pagine delle opere di Pavese che preferisce; chi invece preferisce ascoltare, avrà a disposizione voci, comode sedute e molte pagine da scoprire.

Per evitare replicazioni di lettura, si pregano i lettori di comunicare in anticipo alla mail associazionebibliotecafucini@gmail.com o sulla pagina FB @amicibibliofuciniempoli il titolo dell'opera e le pagine che intendono leggere.

Iniziativa organizzata in collaborazione con l'Associazione "Amici della biblioteca Renato Fucini di Empoli".

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa