Causa incidente con feriti e scappa in pineta, arrestato 24enne

A Marina di Pisa i carabinieri hanno arrestato un 24enne per omissione di soccorso a seguito di incidente stradale con feriti. Il fatto è avvenuto nella notte tra sabato 1 e domenica 2 agosto. Il giovane ha tamponato un altro veicolo in sosta, che a sua volta ha investito un pedone. Dopo aver lasciato la propria auto, il 24enne si è dileguato in una pineta facendo perdere le proprie tracce, mentre il pedone e le due persone a bordo del veicolo tamponato hanno dovuto fare ricorso alle cure mediche. Le ricerche dell’uomo si sono protratte per alcune ore, al termine delle quali i militari sono riusciti a localizzarlo in un’abitazione privata. Arrestato, è stato portato alla Casa Circondariale di Pisa.