Il cinema teatro Politeama di Poggibonsi sarà chiuso per pausa estiva dal 3 al 18 agosto compresi. Le proiezioni cinematografiche riprenderanno dal 19 agosto con tanti film in programmazione. In particolare le proiezioni riprenderanno con Onward, oltre la magia, un film di animazione fantasy con le voci di Sabrina Ferilli e Fabio Volo e con l’ attesissimo horror Gretel e Hansel.