Ripafratta, demolito con esplosione ponte sulla ferrovia

Il ponte sulla linea ferroviaria Pisa-Lucca a Ripafratta è stato fatto demolire oggi, domenica 2 agosto. Le operazioni di brillamento, avvenute nel comune di San Giuliano Terme, sono state portate a termine con esplosivo.

Sul posto i vigili del fuoco dei comandi di Pisa e Lucca, che hanno vigilato sulle operazioni di demolizione. Il tutto si è svolto dalle 10, come da programma. Dopo le verifiche del caso e il ripristino della viabilità sulla SS 12, le operazioni si sono concluse intorno alle 12:30. Sul posto anche forze dell'ordine e 118.

Per la demolizione del cavalferrovia, in disuso da decenni, e per completare le operazioni di rimozione dei detriti, è stato disposto lo stop ai treni dal 30 luglio fino al 7 agosto. Stamani inoltre prevista l'evacuazione, per un'ora, dei residenti nel raggio di 150 metri dalla infrastruttura. L'abbattimento è stato deciso da Anas in seguito alle verifiche sullo stato del ponte.

QUI IL VIDEO