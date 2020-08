Regionali 2020, PD: Sostegni capolista Empolese Valdelsa. Poi Giannì, Cappelli e Masoni

Si è tenuta venerdì sera la direzione regionale del Partito democratico, che aveva all’ordine del giorno l’approvazione delle liste dei candidate alle elezioni regionali del 20 e 21 settembre. Le operazioni di voto si sono concluse ieri e per il collegio Firenze 3, quello che riguarda gli undici comuni dell’Empolese Valdelsa, il capolista sarà Enrico Sostegni.

È stata quindi accettata la richiesta giunta forte dal territorio di mettere primo nella lista il consigliere uscente.

Per gli altri posti in lista si è ricorsi al sorteggio e rispettando l’alternanza di genere: in seconda posizione ci sarà Francesca Giannì, poi Edoardo Cappelli seguito da Bianca Anna Masoni.

Intanto, domani, lunedì 3 agosto, alle 21.30, presso lo spazio esterno della casa del popolo di Sovigliana, i quattro candidati parteciperanno all’incontro organizzato dal Partito democratico di Vinci “La Toscana di domani: verso le elezioni regionali”.

Un modo per presentare le idee della Regione che i candidati, che appoggiano il candidato alla presidenza della Regione Eugenio Giani, hanno e aprire un confronto che coinvolga anche il pubblico.

Fonte: PD Empolese Valdelsa - Ufficio stampa