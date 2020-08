Grande rissa in centro a Prato, due feriti

Due persone sarebbero rimaste ferite dopo una rissa in centro storico a Prato, in cui sarebbe stato spruzzato anche spray urticante. Tutto sarebbe partito da una schermaglia coi titolari di un locale e sarebbe degenerato in una zuffa, tutto non lontano dal Duomo, in via Settesoldi.

Sul posto intervenuta la polizia che ora sta cercando di risalire ai componenti del gruppo, che avrebbero anche usato spray al peperoncino nel locale dove hanno fatto irruzione e che è stato messo a soqquadro. Le persone coinvolte sarebbero una decina.

Uno dei feriti è stato trasportato all'ospedale Santo Stefano per una profonda ferita da taglio all'altezza del collo: sarebbe stato colpito con una bottiglia di vetro rotta. L'altro ferito è a causa dello spray.