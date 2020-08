Un 24enne e un 34enne sono stati arrestati per furto a Santa Maria a Monte ieri, sabato 1 agosto. I carabinieri di San Miniato li hanno presi dopo che i due avevano rubato in un centro commerciale del comune pisano. Il personale di vigilanza ha avvertito i carabinieri che hanno bloccato i ladri. Il 24enne e il 34enne avevano rubato generi alimentari per oltre 350 euro. La merce è stata riconsegnata, i due sono finiti in manette.