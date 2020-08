Incidente per un cacciatore tra Galleno e Staffoli, interviene l'elisoccorso

Un incidente con un'arma da fuoco si è verificato poco dopo l'alba di oggi, domenica 2 agosto, tra Galleno e Staffoli. Nel comune di Castelfranco di Sotto, nei boschi di via Valdinievole, per cause ancora da chiarire una persona è rimasta ferita da un colpo di fucile.

Si tratta di un cacciatore 43enne originario della Lucchesia ma residente nel Cuoio. Era assieme a un'altra persona, è rimasto ferito in modo grave - tra le ipotesi un malfunzionamento dell'arma - ed è stato necessario l'arrivo non solo dell'automedica e dell'ambulanza della Pubblica Assistenza di Orentano, ma anche dell'elisoccorso Pegaso.

L'uomo è stato trasportato a Cisanello dopo che il mezzo è atterrato alle porte di Galleno (Fucecchio). Sul posto presenti anche i carabinieri.