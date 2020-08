Via Diaz, Lega al PD: "Tante chiacchiere al vento"

Negli ultimi mesi in più occasioni il Consiglio comunale di San Miniato ha affrontato alcuni importanti problemi evidenziati da petizioni portate avanti dai cittadini di Ponte a Egola. Documenti che in qualche caso hanno raccolto il consenso di migliaia di abitanti della frazione.

I problemi sollevati dai cittadini sono sempre stati rilevanti, non campanilistici né effimeri. Problemi noti a tutti, alcuni da tempo immemorabile.

Ci riferiamo alla chiusura degli studi medici di Via G. Bruno che per tanti anni hanno svolto un egregio servizio per i residenti della frazione. Ci riferiamo ai problemi di viabilità e sicurezza stradale conseguenti all’importante traffico che caratterizza la Via Diaz.

A fronte dei reali e annosi problemi sollevati dai cittadini, la maggioranza che amministra il Comune si è sempre opposta all’approvazione di documenti che in qualche modo cercassero di dare soluzione, magari in modo parziale ma possibile in termini di costi e tempi di realizzazione, ai giusti problemi sollevati dai cittadini. Ma i consiglieri Comunali di opposizione e i cittadini si sono sempre trovati davanti ad un ostinato - qualche volta anche sgarbato – rifiuto, sempre giustificato dalla dichiarata volontà dell’Amministrazione di voler volare più alto, di voler – a parole - perseguire progetti più articolati e ampie visioni strategiche. Tante chiacchiere al vento, che rinviano a tempo indefinito i problemi. Chiacchiere non credibili da chi governa San Miniato da sempre e che in tanti anni non è neppure riuscito a rendere agevole l’accesso al Distretto sanitario di Pone a Egola alle persone con difficoltà motorie. Non hanno saputo fare il minimo, figuriamoci il resto.

Mentre c’è chi vaga alla ricerca della politica a caccia di populismi, fantasticando di futuribili soluzioni e di visioni strategiche, noi stiamo sul territorio insieme ai cittadini cercando soluzioni pratiche nel presente, avendo ben chiaro ciò che disse il grande economista John M. Keynes - contrapponendosi a chi si trastullava con astratti modelli economici di lungo periodo - “nel lungo periodo siamo tutti morti” .

Consiglieri comunali Lega San Miniato