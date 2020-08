Anna Maria Mancini, da 100 anni vive e abita a Empoli

Cento anni e non sentirli nel fisico ma soprattutto come dice Anna Maria Mancini nella testa. Sì perché questa signora già sentendola al telefono trasmette forza, simpatia, carisma da vendere, aperta al mondo, che anche se ha avuto una vita movimentata, ha superato sempre tutte le difficoltà che ha incontrato.

Classe 1920, abita ancora dove è nata in via Curtatone e Montanara da cento anni, proprio a Empoli. Non si è mai spostata, ci racconta, ‘almeno che non me lo ricordi’, e ride. Figlia di Filippo Mancini amministratore di Mariambini e mamma Clara Tonini, casalinga, figlia di proprietari, ha due fratelli e due sorelle. Una famiglia numerosa da sempre.

Sempre stata in casa, si è sposata due volte: il primo marito era un capitano di alto rango dell’Esercito da cui ha avuto una figlia e il secondo era un medico chirurgo. E’ zia di Tommaso Bertelli, dirigente scolastico dell’ISIS Pontormo di Empoli, oggi in pensione

Ieri, domenica 2 agosto, alle 18 la festa rigorosamente a casa di Anna Maria Mancini a cui ha partecipato, tra gli altri, l’assessore Massimo Marconcini che le ha consegnato una pergamena ricordo accompagnata da un’orchidea.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa