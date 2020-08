Associazione in nome dei diritti Onlus, il nuovo Presidente è Alessandro Martini

Rinnovo delle cariche associative per la Onlus In nome dei diritti, associazione che da 10 anni si batte per la tutela dei diritti delle persone disabili e non autosufficienti.

Al Presidente uscente Vittorio Vitali, subentra Alessandro Martini, già consigliere e socio fondatore dell’Associazione.

L’Associazione In nome dei diritti conta famiglie socie in tutta la Toscana, concentrate prevalentemente nella Provincia di Firenze (Scandicci, piana fiorentina ed empolese).

Ringrazio Vittorio per l’ottimo lavoro fin qui svolto – commenta Martini – in questi anni l’Associazione è diventata un punto di riferimento per tutte quelle famiglie che molto spesso si sentono totalmente abbandonate dalle Istituzioni, persone che si vedono purtroppo quotidianamente ledere i propri diritti.

Diritti come i Livelli essenziali di assistenza, che sono Legge dello Stato ma che troppo spesso non sono applicati.

In collaborazione con importanti realtà nazionali come la Fondazione Promozione Sociale di Torino, ci prefiggiamo l’obiettivo di incidere sempre più concretamente presso le Istituzioni affinchè vengano rispettati i diritti di disabili ed anziani non autosufficienti.

Fonte: Ufficio stampa