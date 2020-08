Boom di prenotazioni online per gli appuntamenti in Comune a Carmignano

Lo scorso maggio è stata attivata la piattaforma tramite la quale è possibile prendere appuntamento con i diversi uffici del Comune di Carmignano. Dal 19 maggio (giorno dell’attivazione) al 31 luglio sono stati presi 1233 appuntamenti, divisi tra i vari uffici comunali. A questi si sommano quegli appuntamenti presi per via telefonica in caso di urgenze.

Il nuovo sistema, messo a punto nel sistema del lockdown per contingentare gli accessi al palazzo comunale e ridurre al minimo i rischi di contagio, si sta rivelando efficiente e per questo sarà mantenuto anche in futuro.

“Prima che arrivasse la piattaforma di prenotazione degli appuntamenti – commenta l’assessore all’informatica Tamara Cecconi – in Comune ricevevamo costantemente e-mail di protesta perché le code erano chilometriche. In particolare per alcuni servizi, gli utenti dovevano avere mezza giornata libera per operazioni di pochi minuti, perché l’attesa poteva durare ore. Adesso si sceglie il giorno per l’appuntamento e non c’è attesa: ci si presenta all’orario prescelto e si impiega solo il tempo necessario per la pratica specifica”.

Un sistema vantaggioso sia per gli uffici, per i quali migliora l’organizzazione del lavoro, sia per i cittadini, che risparmiano tempo e hanno un servizio più rapido ed efficace. “Nel primo periodo – aggiunge Cecconi – gli appuntamenti per alcuni servizi sono stati riempiti per settimane, in particolare all’anagrafe. Questo perché nei mesi di lockdown sono scadute centinaia di carte d’identità che non potevano essere rinnovate in quel periodo e i cui rinnovi si sono accavallate agli appuntamenti ordinari una volta riaperto l’accesso al pubblico. Nonostante questo, chi aveva bisogni urgenti ha potuto prendere un appuntamento straordinario”.

Fonte: Comune di Carmignano - Ufficio stampa