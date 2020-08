Dopo sette settimane di camp estivo, la Cerretese Pallavolo torna a settembre

Nella splendida cornice del Lago I Salici, sette settimane dal 15 Giugno al 31 Luglio in cui sono state sfiorate le 200 presenze totali, numeri da capogiro considerando che è stata la prima volta in cui la società di Cerreto Guidi si cimentava in un servizio del genere.

Molte le attività proposte nelle varie settimane, dalla pallavolo alla pesca, dal tiro con l’arco ai tanti giochi ideati dalle educatrici senza scordare i laboratori di panificazione, di argilla, di giocoleria e di cinema.

Un’occasione unica per le famiglie ed i bambini di tornare ad assaporare la bellezza della socializzazione, in un ambiente unico, all’aria aperta dopo tanti mesi difficili.

Organizzare un Camp Estivo ai tempi del Covid è stato molto difficile considerata la mole di documentazione, di disposizioni e di attenzioni da avere (incluso il controllo della ASL che ha verificato che tutti i requisiti di igiene e sicurezza fossero rispettati) ma la voglia di offrire un servizio del genere alle famiglie del circondario era talmente tanta che la società ha deciso di buttare il cuore oltre l’ostacolo, volendo dare un chiaro segnale della propria filosofia ovvero il non arrendersi di fronte alle difficoltà ma prenderle come stimolo.

Visto il successo, a grande richiesta la Cerretese Pallavolo ha deciso di riproporre il Camp Estivo anche dal 31 Agosto, per 2 settimane, aggiungendo tra le attività offerte alle famiglie anche l’aiuto per i compiti in vista dell’inizio della scuola.

Per l’iscrizione basta compilare il modulo online e per ogni informazione si può consultare la Pagina Facebook www.facebook.com/cerretesevolley o chiamare/mandare un messaggio al 3202730321.

Dal 31 Agosto ripartiranno anche gli allenamenti delle squadre agonistiche e a seguire quelli del Volley S3 per le bambine nate dal 2010 al 2015, con prove gratuite di due settimane.

La Cerretese Pallavolo, che è rimasta in contatto con le proprie atlete sia durante il lockdown con gli allenamenti a distanza, che riprendendo subito gli allenamenti in palestra a Giugno, si aspetta di ritoccare ulteriormente il record di tesserate, di continuare la grande crescita del proprio settore giovanile e di puntare alla promozione con la prima squadra.

Fonte: Cerretese Pallavolo