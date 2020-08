Poco fa, alle 18, in via Palazzuolo un uomo di origine magrebina è stato ferito al volto con un collo di bottiglia durante una lite. Sarebbe stato un aggressore anch'egli di origine nordafricana, attualmente ricercato dalla polizia. La scena è stata assistita da numerosi testimoni. Il maghrebino ha riportato profondi tagli di arma da taglio ma non è in pericolo di vita.