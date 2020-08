Un 55enne si è infortunato alla mano sinistra mentre posizionava il parquet in un'abitazione di Fornacette a Calcinaia. L'incidente ha causato l'amputazione di 4 dita. Per l'uomo è intervenuta la Misericordia di Vicopisano per il primo intervento da effettuare in urgenza. È stato allestito il trasferimento al Cto di Careggi tramite elisoccorso.