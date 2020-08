Bici contro camion a Pistoia, perde la vita un 79enne

Un 79enne, B.R. le iniziali, è morto dopo lo scontro, a bordo della sua bici, con un autocarro. È accaduto alle 9 circa a Pistoia, sulla sp17 all'incrocio con via Pieve a Celle, non lontano dallo zoo. Alla guida del camion un 36enne che ha colpito l'anziano, il quale si stava immettendo sulla provinciale. Vani sono stati i soccorsi, l'anziano è morto sul colpo. Ferito invece il conducente del mezzo pesante. Presente la polizia municipale per i rilievi. La strada è rimasta chiusa fino alla rimozione della salma.