Italcanditi acquisisce il 100% di Ortofrutticola del Mugello

Italcanditi, leader italiano ed europeo nella produzione di semilavorati per l’industria dolciaria e lattiero casearia, annuncia l’acquisizione del 100% di Ortofrutticola del Mugello, azienda specializzata nella lavorazione e produzione di prodotti a base di castagne e marroni esportati in oltre 30 paesi.

Fondata nel 1984 a Marradi (Firenze), rinomata località nel Mugello per le castagne, la società è tra i leader nella nicchia di mercato dei marron glacè e nella produzione di ingredienti a base di castagne per l’industria dolciaria.

L’acquisizione di Ortofrutticola del Mugello permette a Italcanditi di rafforzare la propria presenza nella nicchia dei marron glacè e potenziare lo sviluppo del comparto dei marroni anche per il segmento bakery professionale.

L’operazione rappresenta la terza acquisizione (ricordiamo a tal proposito l’acquisizione di un ramo di azienda per i preparati a base frutta per lo yogurt e Prodotti Rubicone, azienda attiva nei semilavorati per la gelateria artigianale) da quando Investindustrial, nel 2019 è entrata nel capitale della società, confermando la capacità della società di porsi quale solida piattaforma per implementare una strategia di buy-and-build nel settore degli ingredienti alimentari.

Maurizio Goffi, CEO di Italcanditi, ha commentato: “Il percorso avviato con Investindustrial oggi compie una tappa molto importante. Infatti, l’acquisizione di Ortofrutticola del Mugello permette a Italcanditi di rafforzare la propria posizione competitiva nella produzione e commercializzazione dei marron glacè. Per questo motivo siamo molto orgogliosi del nuovo capitolo della storia di Italcanditi che aggiunge un ulteriore tassello al nostro piano di crescita.”

Gli advisor coinvolti nell’operazione per conto di Italcanditi sono stati New Deal Advisors per la due diligence finanziaria e fiscale, Chiomenti quale advisor legale e fiscale. Ortofrutticola del Mugello è stata assistita da Pedersoli Studio Legale come advisor legale.

