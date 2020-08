Leggerissimo, episodio XXXVIII: il viaggio

Su Radio Lady torna la rubrica Leggerissimo, condotta da Irene Rossi con Gianmarco Lotti, che ha l'obiettivo di consigliare buone letture e di condividere esperienze letterarie.

La trentottesima e ultima puntata si è incentrata sul viaggio, ma con una molteplice valenza. Ospite Chiarastella Foschini, giornalista di gonews.it ma cresciuta letteralmente in una libreria. Nella prima parte si parla di La divina commedia di Dante di Seymour Chwast e di Nero d'inferno di Matteo Cavezzali. Nella seconda, spazio all'intervista a Chiarastella Foschini. Sulla pagina di Radio Lady rivedere la diretta Facebook.

Appuntamento alla prossima stagione di Leggerissimo, in onda da settembre.

Non dimenticate! Se lavorate in librerie, biblioteche o a stretto contatto coi libri oppure se semplicemente non potete vivere senza, contattateci e potrete venire ospiti in trasmissione. Altrimenti anche semplici consigli di lettura sono ben accetti!

Gianmarco Lotti