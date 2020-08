Leggerissimo sbarca su YouTube, Spreaker e Spotify

La prima stagione di Leggerissimo si è chiusa dopo ben trentotto puntate (e una pandemia, ma quella è un'altra storia). Centinaia di consigli letterari, moltissimi ospiti interessanti, chiacchierate su temi più svariati: tutto questo non poteva e non doveva andare perduto. Fortuna che la tecnologia è venuta incontro, quindi da oggi è possibile trovare il podcast sia su Youtube, sia su Spreaker sia su Spotify.

Leggerissimo, è bene spiegarlo per chi ancora non lo sa, è un programma che va in onda ogni lunedì alle 16.10 su Radio Lady e anche su Clivo Tv. Con la regia di Irene Rossi, condotto da Gianmarco Lotti, si propone di condividere consigli di lettura con autori e autrici dalla Toscana e anche dal resto d'Italia e del mondo. Ogni puntata ha una prima parte in cui Gianmarco Lotti porta alcuni suoi consigli, nella seconda (cancellata nel periodo del Covid-19) è invece l'ospite che snocciola titoli sugli argomenti più vari.

Da oggi, dicevamo, il podcast è più radicato nel web... Partiamo da Youtube: le puntate sono caricate sul canale di Gonews.it ed è possibile ascoltarle in fila o singolarmente andando sulla playlist della Stagione 1. Per agevolarvi la ricerca, ecco qua, vi basta cliccare qui.

Spreaker non è da meno. Tutte le trentotto puntate integrali si possono ascoltare sia singolarmente sia una dopo l'altra. Anche in questo caso niente fatica, il link ve lo diamo noi: cliccate qui.

Infine uno dei social più famosi per la musica e i podcast, Spotify. Cercando Leggerissimo o Gonews.it vi appare l'inconfondibile logo della trasmissione. Ma siccome non avete voglia di cercarlo, ecco qua anche in questo caso: lo trovate qui.

E non è finita qui, lo trovate pure su Deezer, Google Podcasts e Podcast Addict.

Sotto l'ombrellone, in montagna, in auto, ovunque volete: da adesso potete riascoltarvi tutti i consigli in tranquillità. Vi aspettiamo per la seconda stagione e se volete farvi avanti in quanto amanti dei libri, vi basta contattare le pagine Facebook di Gianmarco Lotti o di Gonews.it o Radio Lady. Buon proseguimento e buon ascolto!

