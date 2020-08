Ex sindaco Pescini candidato per il Pd alle Regionali

Dopo un anno di stop da impegni istituzionali per la scadenza del secondo mandato da sindaco di San Casciano Val di Pesa, Massimiliano Pescini sarà candidato per le Regionali ancora a fianco del Pd. Per lui un posto da capolista nel collegio Firenze 2, che parte dal Chianti per arrivare alla Valdisieve, prendendo il Mugello e il Valdarno. Pescini è stato finora membro attivo del partito, come responsabile enti locali del Pd della Toscana dal novembre 2018.

Il curriculum di Pescini è da oltre 20 anni all'interno delle istituzioni. Eletto consigliere comunale a San Casciano Val di Pesa (FI) nel 1999, è stato capogruppo dell’Ulivo dal 2002 al 2004. Dal 2004 al 2009 è stato assessore per scuola, ambiente e servizi pubblici locali. Dal 2009 al 2019 è stato sindaco del comune di San Casciano. Dal 2014 è consigliere della Città metropolitana ed ha le deleghe di mobilità, trasporti, viabilità e partecipate.

"Mi impegnerò - ha commentato Pescini a conoscere ancora meglio i problemi e le potenzialità, le criticità e le opportunità di queste zone, ognuna con le sue peculiarità, ciascuna con la sua bellezza. [...] È sempre un privilegio avere la possibilità di provare a rappresentare i bisogni e le speranze delle comunità: cercherò di meritare ogni giorno questa fortuna".