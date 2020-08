Minaccia la compagna e tenta di colpire un carabiniere con un pugno: arrestato

I carabinieri del Radiomobile di San Giovanni Valdarno hanno arrestato un uomo che nel corso della giornata di ieri ha aggredito e minacciato a più riprese la compagna con cui convive. Non solo, ha tentato di colpire uno dei carabinieri intervenuti con un pugno.

L’uomo, un italiano pregiudicato anche per reati dello stesso tipo, aveva già visto in passato i continui interventi delle pattuglie dell’Arma ed era già stato condannato per atti persecutori.

Nonostante questo, i diverbi con la compagna sono proseguiti, per lo più dovuti a futili motivi. L'uomo era in stato di alterazione psicofisica, non è noto per quali sostanze, se alcoliche o altro.

E’ stato proprio al culmine dell’ennesimo litigio creatosi a causa di un raptus di gelosia da parte dell’uomo, che la donna sentendosi minacciata di morte ha dovuto allontanarsi da casa mentre l’uomo inveiva contro di lei. Alla chiamata della donna per un aiuto da parte di carabinieri, sono stati insultati e spintonati con violenza e uno dei militari ha schivato un pugno che era stato diretto contro di lui.

A quel punto i Carabinieri hanno dovuto procedere con l’arresto per resistenza a pubblico ufficiale, mentre hanno raccolto le dichiarazioni della donna circa gli episodi pregressi.

L’arrestato è stato trattenuto in camera di sicurezza della caserma dei Carabinieri di San Giovanni e dopo associato presso la Casa Circondariale di Arezzo.