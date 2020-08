Musica, negozi e altro: arriva la Notte Bianca a Certaldo

Definiti gli ultimi dettagli di carattere tecnico, procedono a ritmo serrato i preparativi per la prima edizione della “Notte Bianca” a Certaldo.

Appuntamento domani sera, martedì 4 agosto, per una serata che vede coinvolta sia la parte alta che bassa del borgo.

Protagonista assoluto l’intrattenimento di strada Con la Badabimubum Band e la Compagnia del Drago Nero. Inizio previsto per l’ora di cena in Certaldo Alto, con la prima uscita della Band prevista alle 21. Si prosegue poi nella parte bassa con due spettacoli, alle 22.15 e alle 23.15. Anche in piazza Boccaccio non mancheranno le occasioni per soddisfare il palato, già dal tardo pomeriggio, infatti, sarà operativo il punto street-food con la partecipazione delle attività di ristorazione Certaldesi.

Per l’occasione saranno aperti anche i negozi del centro, motivo in più per approfittare dell’inizio dei saldi estivi.

Confermata anche l’adesione della manifestazione alla campagna “Movida si…cura” promossa dalla Regione Toscana, durante la serata, in collaborazione con Misericordia Certaldo e Cri Certaldo, saranno attivi punti informativi e sarà possibile effettuare test sierologici gratuiti.

“ Ci siamo impegnati a fondo per realizzare un evento di richiamo ma al tempo stesso in grado di garantire il pieno rispetto della normativa anti-Covid – sottolinea Franco Brogi, presidente FIEPET-Confesercenti Firenze - In molti ci hanno contattato per avere informazioni sui test e sulla gestione della sicurezza della manifestazione. Fa piacere constatare che su questi temi c’è attenzione. Raccomandiamo comunque il rispetto delle distanze di sicurezza e l’utilizzo della mascherina.”

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio Stampa