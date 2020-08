PD Fucecchio sta con Pagliaro: "Inaccettabile l'atteggiamento di Pilastri"

È stata una seduta consiliare movimentata quella del 30 luglio a Fucecchio. Durante lo svolgimento del consiglio comunale sono stati chiamati i carabinieri su richiesta della consigliera del partito democratico Irene Pagliaro, dopo che Leonardo Pilastri, consigliere della Lega, l’aveva aggredita verbalmente a seguito di un acceso diverbio per una questione che esulava dall’ordine del giorno del consiglio.

Sulla vicenda interviene Luca Giorgi, segretario Pd Fucecchio:“Purtroppo con grande sconcerto abbiamo dovuto subire ancora una volta dal gruppo di opposizione della Lega, per bocca di un proprio esponente, in modo del tutto gratuito e provocatorio, attacchi al gruppo Pd ed ai singoli consiglieri. L’episodio che si è verificato nell’ultimo consiglio ha dell’inverosimile. L’atteggiamento aggressivo e carico di livore del consigliere della Lega non è assolutamente giustificabile in un consesso consiliare. Giusto e sacrosanto il confronto, anche duro, ma sempre nel rispetto delle persone e del ruolo che rivestono.

La politica è cosa seria, la costante e premeditata provocazione è altro e la Lega la adotta come modus operandi per mancanza di argomenti veri, evitando il confronto serio e leale.

Ma oltre a questo stiamo assistendo anche a un inaccettabile e strumentale cambio delle carte in tavola: alcuni esponenti della Lega stanno cercando di falsare la verità, che peraltro è tutta verificabile dalla registrazione della seduta consiliare.

Si cerca di sostenere che le forze dell’ordine siano state fatte intervenire per soffocare la libertà di qualcuno e non per difendere i diritti della consigliera aggredita dalla Lega. Siamo davvero di fronte a gravissime illazioni e a ricostruzioni fantasiose. Il nostro è un partito che si basa su principi di democrazia, rispetto delle regole e dei ruoli

Il Pd di Fucecchio rigetta con fermezza ogni tentativo di addebito perpetrato dalla Lega, nel contempo auspica e richiede con forza che gli atteggiamenti dei consiglieri si attengano a crismi consoni alla loro funzione. Se in futuro si verificassero di nuovo atti da ritenersi violenti sotto il profilo verbale verso i nostri esponenti il Pd non esiteremo ad intraprendere le dovute iniziative”.

Fonte: PD Empolese Valdelsa - Ufficio stampa