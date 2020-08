Un pezzo di storia se ne va: Empoli piange il partigiano Rolando Fontanelli

Empoli piange una pagina di storia che se ne va, un uomo che ha combattuto per liberare la città e l'Italia dal nazifascismo, una persona che coi suoi racconti ha appassionato centinaia di empolesi. A novantasei anni è venuto a mancare nella notte di lunedì 3 agosto Rolando Fontanelli, uno degli ultimi partigiani empolesi nonché memoria storica preziosissima.

Rolando Fontanelli fu uno dei 530 volontari che nel febbraio 1945 partirono da piazza del Popolo per unirsi alla Resistenza. Militò nella divisione Cremona col soprannome de 'Il magro'. Figura chiave anche dell'Anpi, ha passato gran parte della sua vita a 'insegnare' e tramandare ai più giovani i suoi racconti e le sue esperienze da partigiano. Era molto presente nelle scuole per portare la sua testimonianza della Resistenza.

Sarà portato alle Cappelle del Commiato della Misericordia di Empoli nel pomeriggio di oggi, 3 agosto. Non ci sarà una cerimonia religiosa, dovrebbe svolgersi una commemorazione. In seguito sarà cremato.

Empolese doc, abitava nel quartiere di Serravalle ma era una persona conosciuta e ben voluta da tutti. Lascia una moglie e due figli. Da sempre appassionato di politica e molto attivo in città, in tempi recenti non aveva fatto mancare il suo appoggio al PD. Fu anche l'unico partigiano che appoggiò la riforma costituzionale di Matteo Renzi.

Pochi anni fa ha pubblicato pure un libro di memorie, il titolo è 'Pensieri di un partigiano'. È stato insignito della Medaglia della Liberazione dal prefetto di Firenze Alessio Giuffrida. Partecipò anche alla cerimonia di consegna della Medaglia d'Oro al merito Civile alla città di Empoli nel gennaio 2017.

Negli ultimi anni Empoli ha perso anche un altro partigiano e figura chiave della Resistenza, Dario Del Sordo detto Fischio, a cui Fontanelli era molto legato.

La redazione di gonews.it, così come tutta la XMediaGroup, esprime il suo cordoglio per la perdita di un grande empolese e si stringe attorno alla famiglia Fontanelli. Di seguito invece il ricordo di molti sindaci e personalità del territorio.

Empoli, Brenda Barnini: "Sorridente e fiero"

Il sindaco di Empoli Barnini ha scritto sul suo profilo un commiato per Fontanelli: "Caro Rolando non so ancora dove trovare le parole per dirti ciao. Preferisco ricordarti così, sorridente, fiero e come sempre dolcissimo con me. La tua voce i tuoi pensieri la tua forza rimarranno sempre con me. Partigiano fino all'ultimo, compagno e amico. Un uomo di inizio Novecento capace di guardare molto più avanti del terzo millennio. Non credo che avresti voluto vederci piangere penso che anche oggi ci avresti esortato ad essere vivi e combattere senza riposo per un mondo migliore".

Il sindaco di Montaione Paolo Pomponi: "Se ne va un amico"

"Ci sono delle notizie che non vorresti mai avere, oggi purtroppo è invece un giorno triste. Confesso che sono particolarmente affranto. Oggi se ne è andato Rolando Fontanelli, classe 1924, partigiano, insignito della Medaglia della Liberazione, che ho avuto il grande onore di conoscere e di considerare un Amico. Rolando era davvero un Grande Uomo, per tutto quello che ha fatto e rappresentato, per il suo esempio di forza, di tenacia, di resistenza e resilienza" ha scritto Pomponi sul profilo Fb.

Da Vinci l'addio di Torchia

"Addio caro Rolando. Che la terra ti sia lieve!" ha scritto invece Giuseppe Torchia, primo cittadino vinciano.

Il saluto del sindaco di Castelfiorentino Alessio Falorni: "Testimonieremo per te"

Anche il sindaco di Castelfiorentino, nonché presidente dell'Unione Empolese Valdelsa, Alessio Falorni ha dedicato un messaggio social a Fontanelli: "Se ne è andato una leggenda vivente. Ciao Rolando. Testimonieremo anche per te. Le mie condoglianze, e quelle di tutta Castelfiorentino, alla sua famiglia e a tutta Empoli".

Rolando Fontanelli ospite a 'La Stanza di Vetro' su Clivo tv