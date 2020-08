Si rifiuta di pagare e aggredisce il gestore del ristorante, arrestato a Massa

Pur di non voler pagare il pasto consumato in un locale di Massa, si è fatto arrestare dalla polizia. È accaduto la scorsa notte. Un uomo di 44 anni ha pensato di mangiare presso un esercizio di ristorazione del centro di Massa, per poi rifiutarsi di pagare, minacciando e aggredendo il gestore. L’uomo non ha desistito dal suo comportamento minaccioso nemmeno di fronte agli agenti di polizia, che hanno proceduto al suo arresto. Per il quarantenne, che non è residente in città, ci sarà anche un foglio di via per tre anni con divieto di fare ritorno a Massa.