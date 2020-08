Sinistra Civica Ecologista boccia il nuovo Regolamento sul Padule di Fucecchio

Non sono piaciute a Sinistra civica ecologista le modifiche volute dall’Assessore regionale all’Ambiente Federica Fratoni al nuovo Regolamento del Sistema delle riserve naturali regionali “Padule di Fucecchio” e “Lago di Sibolla”.

“Il Regolamento arrivato in Consiglio – spiega una nota del coordinamento provinciale di SCE – era un buon testo ed eravamo pronti a sostenerlo. Peccato che sia stato peggiorato dagli emendamenti voluti dall’Assessore Fratoni e votati dal resto della maggioranza.

In particolare con la previsione di poter portare munizioni in piombo all'interno delle aree contigue e allargando troppo le maglie sugli appostamenti di caccia.

Per questo abbiamo condiviso la scelta della nostra consigliera regionale Serena Spinelli, che ha espresso un voto contrario a questo Regolamento”.

“Adesso – conclude la nota – ci aspettiamo che la Regione garantisca in ogni caso il proseguimento della fondamentale attività svolta nell'area del Padule dal Centro di Documentazione e Ricerca. E in questo senso ci impegneremo, con i nostri rappresentanti in Consiglio, anche nella prossima legislatura”.

Proseguono intanto i lavori del Coordinamento pistoiese di Sinistra Civica Ecologista per la presentazione dei sei candidati per il collegio di Pistoia, che saranno resi noti entro la fine di questa settimana.

Confermate intanto le prime candidature di Sinistra Civica Ecologista per il collegio di Pistoia, due uomini e due donne: Francesco Branchetti (infermiere, coordinatore della Medicina setting B dell'Ospedale San Jacopo), Cristiana Inglese (operatrice sociale nel settore della salute mentale), Lucia Salaris (impegnata nel mondo del volontariato e già consigliera comunale ad Agliana) e Roberto Zonefrati (presidente del circolo ARCI di Margine Coperta e già sindaco di Massa e Cozzile).

Il coordinamento pistoiese di SCE sta lavorando per individuare gli ultimi due nomi, così da presentare la lista con buon anticipo rispetto alla scadenza di legge del 20 agosto.

Fonte: 2020 A Sinistra Pistoia