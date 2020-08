Spaccio a Prato, arrestati un 23enne e un 19enne

Due persone sono state arrestate per spaccio a Prato, in totale sono stati sequestrati 400 grammi di stupefacente. Il primo caso è avvenuto in via Carlesi, dove un 23enne pregiudicato è stato sorpreso dai carabinieri in possesso di droga: il giovane aveva in casa molte dosi di hashish e marijuana, oltre a 2.100 euro, ritenuti provento di spaccio.

Il secondo arresto è stato invece eseguito nel corso di un controllo su un’autovettura in via Parini, guidata da un 19enne. Il carabiniere ha sentito un odore forte di hashish in auto e ha perquisito il tutto. Ha trovato due panetti di hashish e, in casa del giovane, un coltello con tracce di stupefacente. Trovati anche proventi dello spaccio.